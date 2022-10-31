محافظ الشرقية: طرح 8 آلاف كيلو أرز بسعر 12 جنيها للكيلو بمدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن طرح 8 ألاف كيلو أرز بسعر 12 جنيه للكيلو الواحد أمام المواطنين بالتنسيق مع مديرية التموين وذلك بميدان عرابى بمدينة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة شوادر ومعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتقديم السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضه عن السوق كمبادرة للتصدي للغلاء وجشع التجار وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وقال المحافظ أن الدولة حريصه على توفير السلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مناسبة أمام المواطنين بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضه وإلتزام الباعه بالأسعار المحددة.

قدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لهم وتوفير كميات كبيرة من الارز وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق لسد إحتياجاتهم من هذهِ السلعه الاستراتيجية الهامة وكذلك التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار وحجب السلع والإتجار بها في السوق السوداء.

وفي سياق متصل، وجها المحافظ بفتح منافذ جديدة لبيع السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بكل منشأة خدمية بمراكز ومدن المحافظة وكذلك استغلال المساحات الفارغة أسفل الكبارى لفتح منافذ جديدة من خلال التعاقد مع كبار التجار وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى (سوبر ماركت - هايبر) بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة للقضاء على جشع بعض التجار والتصدي للممارسات الإحتكارية.