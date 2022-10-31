محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الأضاحي

الدقهلية - فريق المحافظات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين تسليم الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الأضاحى، بإجمالى 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقى تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وممثلى مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وأشار " المحافظ " إلى أن إجمالى ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم صكوك الأضاحى لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة 21 طنا.

وأكد "مختار" على أنه سيتم ايصال صكوك الأضاحى إلى مستحقيها بكل عزه وكرامه فى منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن "المحافظ" جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى من خلال تجميع وتوزيع صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية؛ فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.