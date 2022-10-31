محافظ أسوان يستقبل وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

أسوان - عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، بوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة أبو ظبى التنموية القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبد الله عبد العالى عبدالله حميدان أمين عام المؤسسة.

حضر اللقاء، ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، والدكتور محمد عبد الستار منسق عام شئون القادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة، لتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات التابعة لمبادرة جسور الأمل بمركز شباب بدر ضمن إنشاء ٦٨ مركزاً للتخاطب على مستوى الجمهورية، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية لدعم أصحاب الهمم فى مصر من خلال إنشاء مكاتب ذوى القدرات والهمم والقدرات بمراكز الشباب لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية.

وأعرب محافظ أسوان عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً على ما تقدمه لمصر تأكيداً على الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأشاد، بجهود مؤسسة زايد العليا على صعيد دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم، والتعاون المثمر لإنشاء مراكز للتخاطب وتنمية المهارات بمراكز الشباب، والتى تعتبر إحدى مرتكزات مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من أصحاب الهمم ضمن محاور التنمية الإنسانية التى تستهدف كافة فئات المجتمع.

ومن جانبه أشار عبد الله عبدالعالى حميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا بأن برنامج جسور الأمل يعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين المصرى والاماراتى ويستهدف تطوير 60 مركزًا فى القرى المصرية منهم 2 مركز بمحافظة أسوان حيث تم إنشاء إحداهما بمركز شباب بدر، والأخر مخطط إنشاؤه بمركز إدفو ضمن مشروعات مبادرة " حياة كريمة ".

وأشار، إلى أن هذه المراكز سيتم من خلالها توفير خدمات متكاملة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف القدرات الخاصة وبرامج توعوية لأسرهم ولأولياء أمورهم تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم، وفى نهاية اللقاء قدم أمين عام مؤسسة زايد العليا درع المؤسسة لمحافظ أسوان، والذى بدوره منح المؤسسة درع المحافظة تقديراً لجهودها ودعمها لذوى الهمم والقادرون باختلاف.