اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية تستقبل السفينة "أزامارا كويست" وعلى متنها 910 سائحين

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:49 ص
محافظة الإسكندرية تستقبل السفينة "أزامارا كويست" وعلى متنها 910 سائحين السفينة السياحية أزامارا كويست
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة شيرين مصطفى مدير الهيئة، وحسام غريب مدير المراسم بميناء الإسكندرية، صباح اليوم، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية السفينة السياحية "أزامارا كويست Azamara Quest" "المالطية الجنسية ، القادمة من ميناء بيريوس اليوناني وعلى متنها 530 سائح من جنسيات مختلفة،  بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 377 فردا، ويبلغ طول السفينة 181 مترا، وغاطسها 6 أمتار. 
 
وذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير الدعم لتنشيط الحركة السياحة، وزيادة التعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الاسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، لإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط. 
 
وأكد محافظ الإسكندرية علي الجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية.
 
وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بإستقبال السائحين بأعلام مصر والنشرات والدلائل السياحية لمعالم الاسكندرية السياحية والاثرية ،كما قدموا الهدايا الرمزية لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين اللذين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.
 
وغادرت السفينة آزامارا جورني الميناء بعد عودة السائحين من زيارة المعالم السياحية بالإسكندرية لتستكمل باقي رحلاتها.
 
 
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السفينة السياحية أزامارا كويست

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السفينة السياحية أزامارا كويست

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السفينة السياحية أزامارا كويست
 

 


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