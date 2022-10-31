ماذا يحدث فى جسمك ودماغك عند مشاهدة أفلام الرعب؟

كتبت فاطمة خليل

بينما يستمتع الكثير من الناس بمشاهدة أفلام الرعب ، حيث تتسارع ضربات قلوبهم ويصبحون في حالة من التشويق، إلا إنهم يجدون أنفسهم خائفين لفترة طويلة بعد انتهاء الفيلم، ذلك لأن الدماغ مهيأ للتعامل مع ما يراه على أنه حقيقي، ومن الصعب إخبار العقل البدائي بتجاهل حقيقة ما يراه، وإذا كانت الصور تبدو حقيقية ومرعبة فإن الدماغ يخبر الجسم أن يتفاعل وفقًا لذلك.

في هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث في جسمك ودماغك عند مشاهدة أفلام الرعب، وفقاً لموقع " ahealthiermichigan".



تأثير أفلام الرعب على دماغك: يمكن لأفلام الرعب أن تثير ردود فعل لدى أولئك الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي مشاهدة هذه الأفلام أيضًا إلى اضطراب ما بعد الصدمة نظرًا لأن الدماغ لا يستطيع التمييز بين الخيال والواقع، فإن الذكريات التي تتعلق بموقف معروض في فيلم يحتوي على عناصر من موقف صادم سابقًا يمكن أن يؤدي إلى استجابة.

يمكن أن يكون القلق أيضًا أحد تأثيرات مشاهدة الأفلام المخيفة، خاصةً عندما يتعرض الأطفال لها في سن مبكرة.

يمكن أن تشمل ردود الفعل الجسدية على الصور المرعبة تعرق راحة اليد وتوتر العضلات وانخفاض درجة حرارة الجلد وارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.

على الرغم من أن أفلام الرعب لا تؤثر بشكل مباشر على الدماغ بطريقة إيجابية، إلا أنها يمكن أن يكون لها تأثير قلة التفاعل العاطفى، إذا شاهد شخص ما هذا النوع من الأفلام بشكل متكرر، فإنه يعرض نفسه بشكل متكرر لهذه الصور المهددة ويصبح بمرور الوقت أقل تفاعلًا عاطفيًا مع الصور هذا يمكن أن يؤدي إلى مستويات أقل من القلق والخوف.



تأثير أفلام الرعب على قلبك: تمامًا مثل الأنشطة الأخرى التي تزيد من الأدرينالين ، يمكن أن تؤدي مشاهدة الأفلام المخيفة إلى زيادة معدل ضربات القلب. يمكن لأفلام الرعب أن تؤثر حتى على مخاطر النوبات القلبية إذا اجتمعت الاستجابة الجسدية والنفسية معًا في الوقت المناسب تمامًا ، فقد تحدث نوبة قلبية.

قد يكون الأفراد المصابون بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للخطر من غيرهم لأن النوبة القلبية والسكتة الدماغية مرتبطة بضغط الدم.

تأثير أفلام الرعب على هرموناتك:

مشاهدة أفلام الرعب تطلق الدوبامين والأدرينالين ويمكن أن يؤدي هذا الإطلاق في الواقع إلى إغماء شخص ما أو التعرض لنوبة هلع.

تأثير أفلام الرعب على سلوكك:

تمامًا مثل لعب ألعاب الفيديو العنيفة ، يمكن أن تؤدي مشاهدة فيلم مخيف إلى سلوك عدواني يمكن أن يؤدي أي نشاط يزيد من الاستجابة العاطفية ، خاصةً لدى الشخص الذي يواجه صعوبة في التحكم في عواطفه ، إلى إحداث تأثير سلبي عليه.