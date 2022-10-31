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"لولا دا سيلفا" يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل على حساب "بولسونارو"

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:10 ص
"لولا دا سيلفا" يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل على حساب "بولسونارو" لولا دا سيلفا لولا دا سيلفا
كتب عبد الوهاب الجندى

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فاز الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003- 2010)، بالانتخابات الرئاسية، على حساب الرئيس المنتهية ولايته اليميني المتطرف جايير بولسونارو، في الانتخابات التي انتهت السلطات البرازيلية من فرزها اليوم الإثنين.

وقالت وسائل إعلام برازيلية، إن "سيلفا" حصل على 59692959 مليون صوت أي ما يزيد عن 50.90% من الأصوات مقابل 57727259 لـ" بولسونارو" أي ما يوازي 49.16%.

وأجريت يوم الأحد في البرازيل الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.

وكانت الحملات الانتخابية قوية، وتسببت في حدوث استقطاب سياسي في البلاد، حيث تبادل المتنافسان، الإهانات، والاتهامات بشكل علني.

انتخابات البرازيل
انتخابات البرازيل

 

دا سيلفا
دا سيلفا

 

سيلفا وبلونساريو
سيلفا وبلونساريو

 


لولا دا سيلفا

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