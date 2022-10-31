للرجال.. 5 نصائح أساسية للعناية بالبشرة.. أبرزها التقشير وغسول الوجه

كتبت ميرفت رشاد

إذا لم يتطور روتينك بعد الحلاقة وغسل وجهك بمنظف ، فقد حان الوقت لإجراء بعض التغييرات على العناية بالبشرة، لمنع البثور والتجاعيد والجلد الدهني بشكل طبيعي ، تشمل الاختلافات الأساسية بين بشرة الرجل والمرأة كثافة الكولاجين والملمس والترطيب ، ولهذا السبب يتم تصنيع منتجات العناية بالبشرة للرجال بشكل مختلف مقارنة بأي منتجات نسائية ، وإليك 5 نصائح للعناية بالبشرة وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

1. تنظيف وجهك مرتين يومياً: تعمل المنظفات الطبيعية بشكل أفضل وتشكل جزءًا مهمًا جدًا من روتين العناية بالبشرة اليومي ، بشرة الرجال هي أنها أكثر دهنية من بشرة النساء ، بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، عادة ما يكون لديهم زيادة في إنتاج الزيت وبالتالي المزيد من مشاكل الجلد، من المهم أن تغسل وجهك مرتين في اليوم ، بمنظف طبيعي خالي من الصابون عالي الجودة يوازن إنتاج الزيت وينظف بعمق.

2. ترطيب البشرة بمضادات الأكسدة: يساعد استخدام مرطب يومي على ترطيب البشرة ويعطيها دفعة فورية ، تأكد من أن المرطب الخاص بك غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على الحماية من الجذور الحرة والأضرار البيئية.

3. استهدف منطقة عينيك:الجلد حول العين أرق وأكثر حساسية من باقي الوجه ، مما يجعله عرضة للتجاعيد والانتفاخ والهالات السوداء، من خلال الحفاظ على ترطيب الجلد حول عينيك وترطيبه ، ستساعد على تقليل الانتفاخ وتقليل ظهور التجاعيد، سيساعد مصل العين الطبيعي على تحقيق ذلك ، حيث يحمي ويهدئ منطقة العين الحساسة مع شدها وشدها على الفور.

4. التقشير: من المهم أيضًا التخلص من خلايا الجلد الميتة عن طريق الفرك الطبيعي، يجب على الرجال عادةً إجراء تقشير عميق مرة واحدة كل 3 أيام أو زيارة صالون للرجال مرة واحدة في الأسبوع للتقشير الاحترافي ، لا يمكن تحقيق التوهج الطبيعي إلا إذا قمت بإزالة الخلايا الميتة القديمة وغذيت خلايا الجلد الأصغر سنًا.

5. ضع الكريم الواقي من الشمس كل يوم: لا تنسى استخدامه يعد التعرض للشمس فالتلف من أكثر أسباب ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة. سيساعد استخدام كريم حماية يوميًا بشرتك بشكل كبير في مكافحة الشيخوخة ويقلل أيضًا من خطر تلف الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية.