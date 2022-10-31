لجنة وزارة الشباب تتابع فعاليات رياضية وتدريبية ببئر العبد فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل اللجنة المكلفة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنفيذ مهامها لليوم السادس علي التوالي، بمحافظة شمال سيناء، بشأن متابعة تطوير الأنشطة الرياضية والشبابية بمراكز شباب شمال سيناء، حيث تفقدت اللجنة، مركز شباب بئر العبد، وانشطته التدريبية ببرنامج مشواري، للمراحل العمرية من 10حتي 14عام، بمقر المركز، ومن 18 حتى 24 عام، بمدرسة محمد متولي الشعراوي.



اعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه يأتي ذلك في إطار الخطة المستهدفة من "الإدارة المركزية لتمكين الشباب"، لفتح المجال أمام سوق العمل الحر وتزويد المشاركين بالمهارات الحياتية اللازمة، سواء كانت مهارات شخصية، اومهارات التعامل مع الأخرين، او مهارات التفكير الابتكاري، والمهارات الجاهزة للعمل، كما حرصت لجنة الوزارة على متابعة الأنشطة الرياضية وكرة القدم والكاراتيه والعاب القوي، بمركز شباب بئر العبد بشمال سيناء، بهدف رفع الروح المعنوية للنشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها.



كما تفقدت اللجنة المكلفة من وزير الشباب والرياضة، والتي تضم إيهاب حسن، مستشار وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي، لوزارة الشباب والرياضة و رئيس وحدة المنسقين الإعلاميين ومسئولي الربط الإلكتروني، و كليب راشد، مدير مديرية الشباب والرياضة، معرض للمشغولات اليدوية البدوية والتراثية والمنتجات، التابع للإدارة المركزية لتمكين الشباب، والذي يهدف الي تمكين المرأة السيناوية واكسابها بالمهارات والخبرات اللازمة، واستثمار طاقاتهم الإبداعية وفتح افاق جديدة لبدء مشروعات خاصة بهم، يأتي ذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بإحياء المهن التراثية ودعم صناعتها.



وشاركت اللجنة الموفدة من وزارة الشباب والرياضة، في المعسكر الكشفي، بشأن تنفيذ دورة تدريبية عن مهارات الحركة الكشفية، وكيفية عمل الخيمة الكشفية، والذي حصد فيه فريق الزهرات والمرشدات، "المركز الثانى" على مستوى المحافظة ضمن الفرق الكشفية.



يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، تواصل تكثيف الأنشطة والفعاليات والمشروعات في جميع المحافظات، خاصة الحدودية منها، ضمن خطة متكاملة لإطلاق حزمة من الأنشطة بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومنها مراكز الشباب والمنتديات والمدن ومراكز التعليم المدني، فضلا عن الأنشطة الكشفية وبرامج التنمية الرياضية ومشروعات تمكين وتنمية النشء والشباب.



انشطة حرفية



انشطة رياضية



جانب من الندوات



شباب شمال سيناء



شباب واشبال بسيناء



مركز شباب بئر العبد



