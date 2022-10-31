لتأهيل طلابها لسوق العمل.. تنظيم ملتقى كلية الحاسبات بجامعة كفرالشيخ.. الأربعاء

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، الملتقى الثانى لتأهيل طلاب كليه الحاسبات والمعلومات لسوق العمل، يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ وبإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة عميد الكلية، وذلك بمشاركة طلاب الكلية وعدد من الشركات التكنولوجية المتخصصة مثل معهد ITI، ميكروسوفت، اتيدا، عالم رقمى سوفوس.

ويتضمن الملتقى عدة محاور أهمها تفعيل مشاركة الخريجين فى الفعاليات والأنشطة التى تنظمها الكلية، والاستفادة من خبرات الخريجين العاملين ومساهمتهم فى إتاحة فرص عمل لحديثى التخرج، والتواصل مع ممثلى سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف على مجالات التوظيف، وزيادة مهارات وكفاءة الخريجين.

كما يتم عقد عدد من الندوات والمحاضرات التعريفة بالكلية والأقسام والبرامج الخاصة المتاحة، وتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخرجين المتميزين وكذلك المشاركين فى تنظيم الملتقى.

وقال الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن الملتقى يهدف لتأهيل طلاب كلية الحاسبات لسوق العمل وربط الطلاب بسوق العمل من خلال دعوة كبرى الشركات التى تعمل فى مجالات علوم الحاسب ونظم المعلومات المختلفة لإلقاء محاضرات عن احتياجاتهم من مهارات وأدوات يجب توافرها فى الخريج لسهولة حصوله على فرصة عمل.

وأضاف سعده، بانه سيتم عرض الكثير من أفكار ومشروعات الطلاب على كافة الشركات المشاركة بهدف توفير الدعم لتلك المشروعات أو تبنيها من إحدى تلك الشركات مما يساهم فى توفير فرص عمل للطلاب وكذلك تنمية الشركات بأفكار جديده مما يساهم فى تنمية المجتمع.