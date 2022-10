كيفية استخدام الجسيمات النانوية فى علاج مياه الصرف الصحي بجامعة المنصورة الجديدة

فريق المحافظات

أقامت جامعة المنصورة الجديدة ندوة علمية عن جسيمات النانوية الخضراء، وطرق استخدامها في إعادة تدوير وعلاج مياه الصرف الصحي وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم،وتقديم الدكتور حسام الدين عيسي أستاذ بالمركز القومي للباحثين، وذلك تزامنا مع مؤتمر المناخ التي تستضيفة الدولة المصرية.

وبدأت الندوة بالترحيب بالضيوف، وتطرقت المحاضرة بشكل عام الى طرق إستخدام المواد النانوية كمواد واعدة لإعادة تدوير و معالجة مياة المجاري الصناعية، حيث تعد ندرة المياه هي إحدى النتائج التي شهدها تغير المناخ. لذلك ، هناك تركيز عالمي على تأمين موارد المياه ، بما في ذلك إدارة مياه الصرف الصحي. ويعتبر إستخدام المواد النانوية فى معالجة المياة أحد التقنيات الهامة التى تعمل على إزالة الملوثات الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية وتوفير مياه الشرب الآمنة مع مستوى عالٍ من الفاعلية.

بدأت المحاضرة بالقاء الضوء على كيفية التفكير العلمى Things changes the think- Think changes the thing

وتطرقت المحاضرة الى الفرق بين المادة فى صورتها العادية وصورتها النانومترية وأوضح المحاضر ان خواص المادة تختلف بشكل جذرى والتى بدورها تعظم التطبيق فى مجالات مختلفة مثل المجال الطبى والصيدلى والزراعى والصناعى ، اظهر ايضا مدى التفاوت بين سعر المادة فى صورتها العادية وصورتها النانومترية وطرح مثال توضيحى سعر 1جم من الذهب فى صورته العادية يصل الى متوسط 1220 جنيه مصرى بينما الذهب فى صورته الناومترية تصل الى مايعادل 6700 جنيه مصرى ، هذا الامر يعود الى انه كلما كان حجم المادة اصغر كلما زادت مساحة السطح والتى بالتبعية تزيد من تفاعل او نشاط المادة.

واضاف الدكتور وائل حسام الدين انه هناك طريقتان يمكن من خلالها الحصول هلى المادة فى صورتها النانومترية ، الاولى up to down method والتى يتم فيها تحويل المادة من صورتها العادية الى الصورة النانومترية ، الثانية down to up method والتى يتم فيها تحويل المادة من الصورة الايونية الى الشكل النانومترى ، بالاضافة الى ان المحاضر قام بالقاء الضوء على التحديات التى تواجه التحضير والتطبيق وكذلك اعادة التطوير وبعض المشكلات التى تواجه الباحثين فى التخلص من بعض المواد الغير صديقة للبيئة ، من هنا بدأ الباحثين بالتوجه فى الفترة الحالية الى العديد من المحاولات لايجاد مواد بديلة صديقة للبيئة ويمكن اعادة تدويرها مثل المواد المستخلصة من النباتات والتى تستخدم كحاضنة للمواد النانومترية مثل جسيمات الفضة والذهب والنحاس النانومترية .