كولومبيا تقرر حظر بعض أزياء الهالوين للأطفال.. اعرف السبب

فاطمة شوقى

حذرت هيئة الرقابة على الصناعة التجارة فى كولومبيا SIC ، من ارتداء الاطفال لبعض الملابس خلال الاحتفال بعيد الهالويين وذلك لأنها تمثل خطرا أمنيا.

وقالت صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينية إن سلسلة ومتاجر ومصانع للأزياء فى كولومبيا أعلنت عن سحب 13 منتجا لها من الاسواق بعد قرار هيئة الرقابة والصناعة وطالبوا من عملائهم وقف استخدام هذه المنتجات واعادتها واسترداد أموالهم.

وحذرت هيئة الرقابة الكولومبية من الاقنعة التى تحتوى على ثقوب عند العينين وفتحات انف ذات حجم صغير خوفا من عدم تدفق الهواء بشكل كامل وحدوث اختناقات ، وطالبت باستخدام الاقنعة المصنوعة من القماش ذات فتحت كافية للرؤية والتنفس .

كما نصحت الرقابة الكولومبية بالتحقق من أن المواد المستخدمة في صناعة القناع لا تلتصق ببشرة الوجه ومن السهل إزالتها، و-إذا كان القاصرون يستخدمون الأقنعة ، فحدد أنها تحتوي على عاكسات تسمح بتمييزها في الظلام.

وأشارت إلى اهمية اختيار الأقنعة المصنوعة من عناصر مقاومة للحريق والتي ، بالإضافة إلى توفيرها مقاومة أكبر ، تنطفئ بسرعة في حالة الاحتراق.

وأدت الاحتفالات بالهالويين إلى العديد من الحوادث بسبب الاختناقات ومنها فى إسبانيا ، حيث قامت شرطة مدينة إشبيلية الإسبانية بإنهاء حفلة عيد الهالوين فى حديقة كاريتيرا أماريلا، كما قامت بإخلاء الموجودين فى الاحتفالات، لأسباب أمنية، وتم نشر المساعدات الطبية والتحويلات بسبب حالات الإغماء التى كانت بين الحاضرين.

وأشارت صحيفة " 20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن الطوارئ فى إشبيلية أبلغت عن تجاوز العدد الموجود فى الحديقة مما أدى إلى حالات اختناق واغماء بين الموجودين، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للتدابير الأمنية، ولذلك لجأت إلى إخلاء الحفل على الفور.