كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن تدريبات جوية مشتركة لمدة 5 أيام باستخدام طائرات الشبح

أ.ش.أ

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث تم تعبئة أكثر من 240 طائرة، بما في ذلك طائرات الشبح المتطورة، حيث يسعى الحليفان لتعزيز الردع ضد تطور التهديدات الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين كوريين جنوبيين، أن مناورة "العاصفة اليقظة" (فيجيلانت ستوم) تستمر حتى يوم الجمعة المقبل فوق سماء شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من أن بيونج يانج قد تجري قريباً تجربة نووية، وقد تحاول إظهار قوتها العسكرية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية أو قذائف المدفعية ردًا على مناورات الحلفاء.

وتنشر كوريا الجنوبية حوالي 140 طائرة، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35A ، وطائرات F-15K و KF-16 ، بينما ترسل الولايات المتحدة حوالي 100 أصل ، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35B المتمركزة في أوكيناوا، اليابان، وEA-18، طائرات الحرب الإلكترونية، وكذلك ناقلات KC-135 وطائرة الاستطلاع U-2 على ارتفاعات عالية.

وتخطط الدولتان الحليفتان لإجراء ما مجموعه أكثر من 1600 طلعة جوية خلال التدريبات، مع تشغيل مركز العمليات الجوية والفضائية الكوري القوات لتعزيز القدرات التشغيلية.

وتشارك القوات الجوية الأسترالية في هذه التدريبات أيضًا، من خلال ناقلة متعددة الأدوار KC -30A.

وأطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مثل هذا البرنامج التدريبي الجوي المشترك الرئيسي في عام 2015 تحت اسم Vigilant ACE ، ولكن تم إجراؤه كل عام حتى أواخر عام 2017، عندما أطلقت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن آنذاك حملة المصالحة بين الكوريتين.

تأتي التدريبات هذا العام بعد سلسلة من التجارب التي قامت بها بيونج يانج في الأسابيع الأخيرة ، ومنها إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي يوم الجمعة الماضي.