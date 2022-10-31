اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"قتلوه وشغلوا التكييف على جثته".. إحالة المتهمين بإنهاء حياة مسن للجنايات

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:29 م
"قتلوه وشغلوا التكييف على جثته".. إحالة المتهمين بإنهاء حياة مسن للجنايات متهم_أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة فتاة و3 أشخاص، لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل مسن لسرقته بالإكراه.
 
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، لغز العثور على جثة مسن متعفتة داخل شقته فى مدينة نصر، حيث تبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة خادمة المجنى عليه و3 أشخاص آخرين، قتلوا المسن لسرقته بالإكراه.
 
تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة بعقار، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وجود جثة لشخص متعفتة داخل غرفته.
 
تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة خادمة المجنى عليه، نظرا لعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية، فاستعانت بـ3 أشخاص واتفقوا على سرقته بالإكراه، حيث قامت بفتح الباب للمتهمين ودخلوا وقيدوا المجنى عليه وتعدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بتشغيل جهاز التكييف على جثته لعدم انبعاث رائحة كريهة ثم قاموا بسرقته وفروا هاربين، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم.
 

اخبار الحوادث

مدينة نصر

عقوبة القتل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة