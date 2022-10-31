فنانة أمريكية تنظم معرضا فنيا احتفالا بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات معرض فنى بعنوان "عاصمة مصر فى العصر الفرعونى" وتاريخ توت عنخ آمون، وذلك احتفالاً بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى 4 نوفمبر 1922، برعاية الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو التي قررت استكمال حياتها فى غرب الأقصر وأقامت أول معرض للفن التشكيلي يجمع اللوحات من حول العالم فى البر الغربي.

وتقول الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو منظمة المعرض، أنها قررت المشاركة فى ذكرى مرور 100 عام اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى 4 نوفمبر 1922، وذلك بتنظيم معرض احتفالي بتاريخ توت عنخ آمون، بمشاركة 18 فنانًا معاصرًا من الأقصر وقنا والإسكندرية والقاهرة، وبولندا وأستراليا والنرويج وألمانيا وأمريكا، حيث أن المعرض يقدم ويستعيد عدد كبير من الصور واليوميات لهذا الاكتشاف التاريخي والذي يعتبر الاكتشاف الأثري الأهم فى تاريخ البشرية.

وتضيف الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو لـ"اليوم السابع"، أنه شهد المعرض حالة من السعادة بين المشاركين بتقديم عدد من اللوحات المميزة لتاريخ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون التى تعتبر المقبرة الأشهر فى العالم أجمع، حيث ضم المعرض الذي أقامته عشرات اللوحات والمنحوتات والصور التي تعيد إلى الذاكرة تفاصيل لحظات وصول المستكشف البريطاني هوارد كارتر، لمقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون قبل مائة عام مضت.

وفى نفس السياق يقول محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تحتفل منطقة آثار مصر العليا بإشراف إدارة الوعي الأثري بالأقصر، بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون يوم 4 نوفمبر 1922، وذلك هو اليوم الذي تحتفل به محافظة الأقصر بعيدها القومي.

ويضيف محمود العديسي لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الاحتفال بهذه المناسبة بداية من يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر 2022 وحتى 10 نوفمبر 2022، وذلك من خلال تنظيم بعض الفعاليات المختلفة المتنوعة مثل إقامة معرض مع استخدام التقنيات الحديثة، وجولات تعليمية داخل المدارس وورش حكي تفاعلية داخل المواقع الأثرية مع عرض بعض الأفلام الوثائقية التي تتناول حياة الملك توت عنخ آمون وقصة اكتشاف مقبرته.



جانب من اللوحات فى معض تاريخ اكتشاف مقبرة الملك الذهبى



إحدي اللوحات داخل معرض تاريخ توت عنخ امون



لوحة تبرز أهم إكتشافات مقبرة توت عنخ امون