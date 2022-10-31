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عميد آثار القاهرة: امتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية ويضم أسئلة مقالية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:00 ص
عميد آثار القاهرة: امتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية ويضم أسئلة مقالية جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إنه تم تحديد موعد امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول ستجري في الأسبوع السابع والثامن من الفصل الدراسى الأول، وبإشراف أستاذ المادة بالاشتراك مع رئيس قسمه العلمي والمعيدين الذين يخصصهم رئيس القسم لمتابعة إجراء الامتحان وبمتابعة من الوكيل المختص.
 
وأشار الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريا داخل مدرجات الكلية وفي أوقات المحاضرات وتكون مدة الامتحان  ساعة واحدة فقط، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون متنوعا وسيستخدم فيه الأسئلة المقالية وفي أوراق مختومة بخاتم امتحان الميد تيرم.
 
وأكد عميد كلية الآثار، أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم منذ بداية الفصل الدراسي الأول، ولم يتم رصد أي شكاوي من الطلاب، بالإضافة إلي توفير كافة الدعم والمساعدة للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية من خلال رعاية الشباب. تحت إشراف ومتابعة دقيقة وتعليمات من الدكتور  محمد الخشت رئيس الجامعة.
 
 

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