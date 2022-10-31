عمدة كييف: 80% من العاصمة الأوكرانية فقدت إمدادات المياه

فقدت أجزاء كبيرة من العاصمة الأوكرانية كييف الوصول إلى المياه والكهرباء، بعد تضرر البنية التحتية للمدينة صباح الإثنين، وفقا لمجلة بوليتكو.
وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر Telegram: "حاليًا، بسبب الأضرار التي لحقت بمنشأة الطاقة، بالقرب من كييف، لا يزال 80% من مستهلكي العاصمة بدون إمدادات المياه".
وقال: "المتخصصون يعملون على إعادة تشغيل محطات المياه في أسرع وقت ممكن"، ونصح السكان بتخزين المياه من المضخات والمخازن القريبة، وقال إنه سيتم إعادة إمدادات المياه إلى الضفة اليسرى من كييف وجزء من الضفة اليمنى في "ثلاث إلى أربع ساعات".
وأضاف كليتشكو: "يعمل مهندسو الطاقة أيضًا على إعادة الطاقة إلى 350 ألف منزل في كييف تُركت بدون كهرباء".
وشنت روسيا هجومًا صاروخيًا على كييف ومدن أخرى في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت المحلي صباح الاثنين ، وأطلقت أكثر من 50 صاروخًا من طراز كروز.
وكتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: "ضربت الصواريخ والطائرات بدون طيار 10 مناطق ، حيث تضرر 18 جسمًا ، معظمها متعلق بالطاقة".
وأعلن سلاح الجو الأوكراني عقب الهجوم أن "القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 44 صاروخ روسي" وأفاد حاكم منطقة كييف ، أوليكسي كوليبا ، أن الصواريخ أصابت شخصين ، أحدهما في "حالة خطيرة" في المستشفى.
وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن "دفعة أخرى من الصواريخ الروسية تضرب البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا".
وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون الأوكرانيين على تقليل استخدامهم للكهرباء للحفاظ على قدرة أنظمة الطاقة المحاصرة.
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