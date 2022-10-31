عمدة كييف: 80% من العاصمة الأوكرانية فقدت إمدادات المياه

كتبت: نهال أبو السعود

فقدت أجزاء كبيرة من العاصمة الأوكرانية كييف الوصول إلى المياه والكهرباء، بعد تضرر البنية التحتية ‏للمدينة صباح الإثنين، وفقا لمجلة بوليتكو.

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر ‏Telegram‏: "حاليًا، بسبب الأضرار التي لحقت بمنشأة الطاقة، ‏بالقرب من كييف، لا يزال 80% من مستهلكي العاصمة بدون إمدادات المياه".‏

وقال: "المتخصصون يعملون على إعادة تشغيل محطات المياه في أسرع وقت ممكن"، ونصح ‏السكان بتخزين المياه من المضخات والمخازن القريبة، وقال إنه سيتم إعادة إمدادات المياه إلى الضفة ‏اليسرى من كييف وجزء من الضفة اليمنى في "ثلاث إلى أربع ساعات".‏

وأضاف كليتشكو: "يعمل مهندسو الطاقة أيضًا على إعادة الطاقة إلى 350 ألف منزل في كييف تُركت ‏بدون كهرباء".‏

وشنت روسيا هجومًا صاروخيًا على كييف ومدن أخرى في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت المحلي صباح ‏الاثنين ، وأطلقت أكثر من 50 صاروخًا من طراز كروز.‏

وكتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: "ضربت الصواريخ والطائرات بدون طيار 10 مناطق ، ‏حيث تضرر 18 جسمًا ، معظمها متعلق بالطاقة".‏

وأعلن سلاح الجو الأوكراني عقب الهجوم أن "القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 44 صاروخ روسي" وأفاد ‏حاكم منطقة كييف ، أوليكسي كوليبا ، أن الصواريخ أصابت شخصين ، أحدهما في "حالة خطيرة" في ‏المستشفى.‏

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن "دفعة أخرى من الصواريخ الروسية تضرب البنية التحتية ‏الحيوية لأوكرانيا".‏

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون الأوكرانيين على تقليل استخدامهم ‏للكهرباء للحفاظ على قدرة أنظمة الطاقة المحاصرة.‏