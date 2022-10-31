علماء الفلك: العثور على كويكب قريب من الشمس قد يصطدم بالأرض

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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن علماء اكتشفوا كويكبا يصل حجمه إلى 1.5 كيلومتر في وهج الشمس - وله مدار قد يضعه في يوم من الأيام في مسار الأرض.

وبحسب الصحيفة أطلق عليه تسمية "قاتل الكواكب"، نظرا لكبر حجمه.

والكويكب "إيه بي 2022" هو أكبر جسم "يحتمل أن يكون خطرا" تم اكتشافه في السنوات الثماني الماضية، وتم العثور عليه من قبل علماء الفلك باستخدام تلسكوب في تشيلي لدراسة المنطقة بالقرب من وهج الشمس.

والكويكب الذي يقترب من الأرض هو جزء من مجموعة بعيدة تدور على مقربة من مدارات الأرض والزهرة، والتي يصعب العثور عليها.

وليس الكويكب "إيه بي 2022" الكويكب الوحيد "القاتل للكواكب" الذي وجده المسح، بل قال سكوت شيبرد، عالم الفلك في مختبر الأرض والكواكب في معهد كارنيجي للعلوم إن "مسح الشفق الذي أجريناه يجوب المنطقة الواقعة داخل مداري الأرض والزهرة بحثًا عن كويكبات".

وأضاف "لقد وجدنا حتى الآن كويكبين كبيرين بالقرب من الأرض يبلغ قطرهما حوالي كيلومتر واحد، وهو حجم نسميه قاتل الكواكب".

وقال شيبرد: "من المحتمل أنه لم يتبق سوى عدد قليل من الكويكبات القريبة من الأرض ذات الأحجام المتشابهة، ومن المحتمل أن يكون لهذه الكويكبات الكبيرة غير المكتشفة مدارات تجعلها داخلية لمدارات الأرض والزهرة معظم الوقت".