عصائر طبيعية تعزز نمو الشعر وتمنع التساقط.. البرقوق والبنجر الأبرز

كتبت فاطمة خليل

أساس نمو الشعر المستدام له علاقة كبيرة بما تتناوله في طعامك، ويعتقد أطباء الجلدية أن أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر هو نقص التغذية، لذا فإن الوجبة المتوازنة مع تناول المكملات الغذائية هي مفتاح نمو الشعر الصحي، في هذا التقرير نتعرف على عصائر طبيعية تعزز نمو الشعر وتمنع التساقط، بحسب موقع "Health".



عصائر طبيعية لنمو الشعر يمكنك تعزيز نمو الشعر من خلال تضمين بعض أفضل العناصر الغذائية المعبأة في العصائر 1- العصائر الغنية بالحديد أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل النساء يعانين من تساقط الشعر هو نقص الحديد أو فقر الدم إليك بعض الخضروات والفواكه الغنية بالحديد والتي يمكن تناولها على شكل عصائر. - السبانخ تحتوي على نسبة عالية من الحديد، ويمكن إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي للعناية بالشعر، تحتوي السبانخ أيضًا على عناصر غذائية أخرى مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم وفيتامين ج والكاروتينات والنحاس التي يمكن أن تساعد. امزج بعض أوراق السبانخ في عصير واحصل على تغذية غنية بالحديد. إذا كان طعم السبانخ وحده لا يرضيك، يمكنك مزج السبانخ مع فاكهة من اختيارك. - البرقوق البرقوق الذي تم تجفيفه بشكل طبيعي ملئ بالعديد من العناصر الغذائية ، يحتوي كوب من عصير البرقوق على حوالي 3 ملج من الحديد كما أنه يحتوي على المغنيسيوم وفيتامين ب 6 وفيتامين سي. - البنجر إضافة رائعة أخرى إلى نظامك الغذائي هي البنجر الذي "يمكنه ضخ مستويات الحديد ووقف تساقط الشعر". 2. العصائر الغنية بمضادات الأكسدة وجدت الدراسات أن مضادات الأكسدة تساعد في تقليل ضرر الجذور الحرة وحماية خلايا الجسم إليك بعض العصائر الغنية بمضادات الأكسدة التي يمكنك تناولها: عصير الخيار عصير الخيار غني بمضادات الأكسدة ويغذي بصيلات الشعر كل ما عليك فعله هو مزج بعض قطع الخيار بالماء وأوراق النعناع وعصير الليمون للحصول على عصير غني بمضادات الأكسدة لنمو الشعر.

3. العصائر الغنية بفيتامين أ

فيتامين أ مهم لنمو خلاياك مما يساعد على نمو الشعر أضف هذا العصير الغني بفيتامين أ إلى نظامك الغذائي: عصير الجزر الجزر مليئ بالمغذيات لتعزيز صحة الشعريحتوي عصير الجزر على فيتامين أ وفيتامين هـ تساعد هذه الفيتامينات في توفير التغذية للبصيلة وتحفيز نمو الشعر"



4. العصائر الغنية بفيتامين B12 و B9 كلا هذين الفيتامينين مهمان جدًا لنمو الشعر. وجود فيتامين ب 12 أكثر شيوعًا في المصادر الحيوانية من المصادر النباتية ومع ذلك ، يوجد فيتامين ب 9 (حمض الفوليك) في العديد من الخضروات ، مما يساعد الجسم على معالجة فيتامين ب 12.