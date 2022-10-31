عريس الجنة.. وفاة شاب إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بعد 4 ساعات من حفل زفافه بقنا

وقال أحد أهالي القرية لليوم السابع، إن بداية الواقعة جاءت بعد حفل زفاف سعيد بالقرية للشاب أحمد عبد الباقي، وبعد انتهاء مراسم الحفل والذهاب إلي عش الزوجية، ذهب الشاب للمطبخ بعد 4 ساعات من تواجده في شقته لتنفجر أسطوانة البوتاجاز به، وينقل على إثره إلى المستشفى ليظل 6 أيام ويلقى ربه نتيجة الحادثة.



وودع الآلاف من أبناء القرية ومركز نقادة الشاب بالدموع حزنًا على فراقه والحادثة الأليمة التي تعرض لها بعد ساعات من حفل زفافه لتتحول الأفراح إلى حزن بقريته.