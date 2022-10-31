عاصم العيسوي نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري، بتعيين الدكتور عاصم فؤاد محمد العيسوي، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدم الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، خالص التهنئة، بصدور القرار الجمهوري بتعيين العيسوي نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا له خالص التوفيق والنجاح.

والدكتور عاصم العيسوي، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة- جامعة القاهرة- 1995، وماجستير: أمراض صدرية- كلية طب- جامعة القاهرة- 2000، ودكتوراه: أمراض صدرية- كلية طب -جامعة القاهرة - 2005، وشغل منصب مدرس بكلية الطب منذ من 2006 إلى أن حصل على درجة الأستاذية عام 2016 وحتى الآن.

كما تنوع في التدرج الأكاديمي، حيث شغل منصب قائم بأعمال وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأيضًا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، حتى شغل منصب قائم بأعمال عميد كلية الطب من 9/12/2021 حتى الآن.

وله العديد من الأبحاث والإسهامات الطبية منها: أهمية إنزيم الأدينوزين دي أمينيز في تشخيص مرض الدرن وحالات الارتشاح البلوري الخبيث، وفائدة السريرية لإنترفيرون-جاما (Y-IFN) مقارنة بالادنوزين داى امينيز في حالات الارتشاح البلوري الناتجة عن الإصابة بالدرن، وإعادة استخدام الكوليستين لعلاج حالات الالتهاب الرئوي الناتج عن التواجد بالمستشفيات بسبب البكتيريا سالبة الجرام المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة لدى المرضى ذوي الحالات الحرجة، وتقييم مرض الانسداد الشعبي المزمن في المرأة الريفية، ومرض الانسداد الشعبي المزمن فى السيدات اللاتى يستخدمن الوقود الحيوي في بعض قرى محافظة الفيوم، ومقارنة تصوير الشعب الهوائيه بالمنظار باستخدام التصوير ضيق النطاق و مقارنته بالضوء الأبيض لتقييم دلائل دراسة الخلايا، وغيرها من الأبحاث العلمية.

كما أسهم في إنشاء وحدة الأمراض الصدرية، وإدخال المناظير الشعبية الضوئية المدعومة بالفيديو والمناظير تخويف الصدر المدعومة بالفيديو (Video assisted thoracoscope and bronchoscope)، ووضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بقسم الأمراض الصدرية.