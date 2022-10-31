طقس الخليج.. سحب بالسعودية صحو بالإمارات ومعتدل في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، فى السطور التالية.

طقس السعودية قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى تتهيأ الفرصة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل. في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية." الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر وربع حالة البحر: خفيف الموج

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:58 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 23:55 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:51 والمد الثاني عند الساعة 54:02 والجزر الاول عند الساعة 19:57 والجزرالثاني عند الساعة **:**.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الكويتية، إن طقس اليوم الإثنين، مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

أما ليلا فهو معتدل وغائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 20 °ﻡ

طقس البحرين



أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم بالمملكة، معتدل بوجه عام مع بعض السحب .

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً في وقت الحق .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام ، درجة الحرارة العظمى 34 م درجة الحرارة الصغرى 24 م، الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%