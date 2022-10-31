طقس الإسكندرية الآن.. مستقر نسبيا والصرف الصحى ترفع درجة الاستعداد "صور"

الإسكندرية - فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، حيث تشهد المحافظة منذ الصباح استقرار نسبيًا فى الطقس على كافة أحياء الإسكندرية، رغم توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار نسبتها 40%، وتمركز لسيارات ومعدات الصرف الصحي بالميادين والطرق الرئيسية .

كان اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تعلن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم الإثنين، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث 40%.

وتوقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا ،وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات ، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.