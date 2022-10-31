طبيب عظام: 3 علامات لمتلازمة النفق الرسغي منها التنميل

كتبت ميرفت رشاد

التنميل والوخز والألم في اليد ، شعور يشبه الصدمة الكهربائية يؤثر على الإبهام والسبابة والإصبع الطويل ، والألم الذي ينتقل من الذراع نحو الكتف ، كلها أعراض لمتلازمة النفق الرسغي ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحة العظام، وتؤثر متلازمة النفق الرسغي على الرسغ واليد ، وعادة ما تكون على جانب الإبهام، يحدث عند الضغط الشديد على العصب المتوسط ​​الذي يمر عبر المعصم (النفق الرسغي) إلى اليد ويمنح عضلات الإصبع الحركة والشعور، وفقا لما نشره موقع " ahchealthenews".

العلامات والأعراض:

لا يوجد سبب واحد ، لكن الإفراط في استخدام اليد والمعصم والحمل وكبر السن وبعض الحالات الطبية بما في ذلك مرض السكري أو أمراض الغدة الدرقية أو التهاب المفاصل الروماتويدي ، يمكن أن يلعب دورًا ، كما يقول الأطباء.

قال الدكتور أنطون فاخوري ، جراح عظام اليد والرسغ والكوع في معهد العظام والمفاصل في مركز أدفوكيت كريست الطبي في أوك لاون ، إلينوي : "غالبًا ما تبدأ الأعراض تدريجيًا وبدون إصابة محددة في الرسغ أو اليد، إذا كنت تنام ورسغك ملتوي ، فقد يوقظك الألم في الليل، قد تجد نفسك تصافح يدك لتخفيف الأعراض خلال النهار ، قد تواجه مشكلة في إمساك هاتفك أو زر قميصك ".



خيارات العلاج:

قالب الدكتور فاخوري، إن الأعراض ستظهر وتختفي في البداية ، ولكن عندما تصبح مستمرة ، يجب على الشخص طلب المشورة الطبية، في بعض الأحيان ، تكون الجراحة ، التي تسمى تحرير النفق الرسغي ، هي الخيار الأفضل ويمكن أن تساعد في منع حدوث ضرر دائم.

يوصي الدكتور فاخوري بمراجعة الجراح إذا:

-لم تتحسن أعراضك خلال عدة أسابيع إلى شهور من العلاج غير الجراحي.

-لقد فقدت وظيفة يدك أو إبهامك أو إصبعك ، مما يشير إلى تعرض العصب المتوسط ​​للخطر وأنك معرض لخطر تلف الأعصاب المتوسط.

-الأعراض شديدة لدرجة أنها تقيد أنشطتك العادية.

-يمكن إجراء جراحة النفق الرسغي في أغلب الأحيان في العيادة الخارجية تحت تأثير التخدير الموضعي، سيقوم الجراح بعمل شق صغير في جانب راحة يدك لقطع الرباط الرسغي المستعرض، هذا سوف يخفف الضغط على العصب المتوسط ​​لتخفيف أعراض متلازمة النفق الرسغي.

الشفاء تدريجي ويعتمد على شدة الحالة، قد يستغرق التعافي الكامل بضعة أسابيع أو بضعة أشهر أو في بعض الحالات قد يصل إلى عام، قد يحتاج المرضى إلى العمل مع معالج اليد للمساعدة في التعافي.