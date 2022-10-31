ضبط 5 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة في قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 5 أشخاص، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية، بمركز شرطة فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة فرشوط، يفيد ضبط كل من عمر.ع، 35 عاما، وعلاء ع، 14 عاما، وبحوزتهما كمية من الحشيش والأفيون وسلاح، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط مصطفى.ق، 23 عاما، وبحوزته كمية من المخدرات، وضبط يحيي.أ، 60 عاما، وخالد.ع، 23 عاما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والشابو.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والتحفظ على المتهمين والمضبوطات.





