ضبط شخص لسرقته السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "توصيل الأسلاك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة القليوبية) بإكتشافه سرقة سيارة "نصف نقل" ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن العثور على السيارة المشار إليها وتحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات) ، وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الكالون، وتوصيل الأسلاك" ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.