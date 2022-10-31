ضبط المتهمين بالسطو على سيارة فى الشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (إحدى المستشفيات) باستقبالها (سائق) مصاب بعيار نارى.

بالانتقال والفحص وبسؤال مرافقه قرر أنه حال إستقلالهما سيارة مُحملة بالمواد التموينية قيادة (المصاب) وأثناء سيرهما بدائرة المركز فوجئا بسيارة ربع نقل يستقلها4 أشخاص وقيام أحدهم بإطلاق عيار نارى تجاههم نتج عنه إصابة قائد السيارة، وقاموا بالإستيلاء على (السيارة وحمولتها - 2 هاتف محمول) ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم تحديد مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (5 منهم) ، وبحوزتهم (بندقية آلية - بندقية هيكلية - عدد من الطلقات - سيارة ملاكى - مبلغ مالى من متحصلات الواقعة).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل - مقيم بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة) ، أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، كما أمكن ضبط السيارة المبلغ بسرقتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.