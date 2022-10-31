اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط أدوية بيطرية منتهية صلاحيتها وغلق عيادة مخالفة للتراخيص بالغربية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:47 ص
ضبط أدوية بيطرية منتهية صلاحيتها وغلق عيادة مخالفة للتراخيص بالغربية حملة مكبرة على أماكن صرف وبيع الأدوية
الغربية محمد طارق

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شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، حملة مكبرة علي أماكن صرف وبيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامتها وضبط الأسواق في هذا الشأن، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 17 نوعا من الأدوية المنتهية صلاحيتها ولا تصلح للاستخدام البيطري، كما تمكنت الحملة من غلق عيادة بيطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة المختصة.
 
وأكد الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، أن حملات المرور مستمرة يوميا سواء علي الأسواق أو العيادات البيطرية والتفتيش علي كافة المنشآت التي لها علاقة بتداول الأدوية واللقاحات، بما يحقق أحكاما كاملا بأن تكون كافة الأدوية واللقاحات المتاحة بالسوق تصلح للاستخدام البيطري.

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