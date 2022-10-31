صور ترويجية عن المقصد السياحى المصرى على شاشات مطار القاهرة

فى إطار الاستعدادات السياحية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" الذى ستستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر القادم، والترويج للمقصد السياحى المصرى، تم عرض صور دعائية عن أبرز المعالم السياحية والأثرية بالمقصد السياحى المصرى على شاشات العرض التعريفية الموجودة بمطار القاهرة الدولى، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى. كما سيتم عرض هذه الصور الدعائية بمطار شرم الشيخ الدولى.

وأوضحت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن هذا المحتوى الدعائى يتم من خلاله عرض عدد من الصور لبعض الأماكن السياحية والأثرية المتنوعة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى، كما تتضمن رقم الخط الساخن للوزارة (19654) والذى يستقبل مكالمات السائحين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتلقى مقترحاتهم أو استفساراتهم والرد عليها.

كما تم وضع QR Code أسفل هذه الصور لتحويل المشاهد إلى الموقع الترويجى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، لتمكين الزائرين من السائحين ووفود المؤتمر من التعرف عن قرب على المقومات السياحية المتعددة للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته وأنماطه المتميزة والمتنوعة .