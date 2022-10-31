شكوى من تراكم القمامة فى شارع ترعة التوفيقية بالقليوبية.. والمحافظ يرد

أحمد جمال الدين - القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ سامى محمد شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تراكم القمامة فى شارع ترعة التوفيقية التابعة لحى الخصوص والذى يعمل على انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة.

وأضاف القارئ فى شكواه أنه توجه للحى عدة مرات لتقديم شكوى ولكن لم يتم الإستجابة لشكواه.

ومن ناحيته أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى لرئيس مدينة الخصوص، لسرعة رفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة، والعمل على الرفع الدوري لها لمنع تراكمها مرة أخرى، والتنسيق مع المواطنين بالمنطقة لتوحيد موعد لجمع القمامة منعا لانتشار الأمراض والأوبئة في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشارها.

وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".