اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سياسى إسرائيلى متطرف يشترط تعيينه وزيرا للأمن العام لينضم لحكومة برئاسة "نتنياهو"

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:23 ص
سياسى إسرائيلى متطرف يشترط تعيينه وزيرا للأمن العام لينضم لحكومة برئاسة "نتنياهو" بنيامين نتنياهو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رهن عضو الكنيست المتطرف، زعيم حزب "العظمة اليهودية" إيتمار بن جفير انضمامه لحكومة ائتلافية برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بتعيينه وزيرا للأمن العام، وذلك قبل يومين فقط من إجراء انتخابات الكنيست ليضع "نتنياهو" في مأزق شديد.

وقال بن جفير في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة السابعة الإسرائيلية - إنه سيطلب الحصول على وزارة الأمن العام، مقابل دعمه لبنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة الائتلافية، بعد انتخابات الكنيست المقررة في أول نوفمبر المقبل، مضيفا "أنه يفعل ذلك بعد ترو شديد، فقد ذهب إليه آلاف الأشخاص (على حد تعبيره) لمطالبته بحماية الشرطة".

ويريد "بن جفير" - المعروف بكراهيته الشديدة للفلسطينيين - تغيير قواعد إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، وتجريد الأسرى في سجون الاحتلال من الكثير من مكتسباتهم، التي حققوها عبر تاريخ نضالي طويل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو يحتاج تحالف (الصهيونية الدينية) الذي يشمل السياسيين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلائيل سموتريتش، لتشكيل حكومة ائتلافية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نتنياهو "إنه لا يمانع في أن يكون (بن جفير) و(سموتريتش) وزيرين في حكومة برئاسته، على ألا تكون هذه الوزارات، وزارات حساسة، كالداخلية والدفاع والخارجية".

 


بنيامين نتنياهو

الكنيست

فلسطين

اسرائيل

حزب العظمة اليهودية



الموضوعات المتعلقة

بنيامين نتنياهو يعين المؤثر "كلوجهفت" مستشارا خاصا لحملته الانتخابية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:00 ص

إصابة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بفيروس كورونا

الأربعاء، 09 مارس 2022 05:18 م

إسرائيل تطوى صفحة بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما فى رئاسة الوزراء.. والكنيست يمنح الثقة لحكومة نفتالى بينيت الائتلافية بـ60 صوتًا.. ويائير لابيد يتولى حقيبة الخارجية لمدة عامين يتسلم بعدهما رئاسة الحكومة

الإثنين، 14 يونيو 2021 01:52 م

الرئيس الإسرائيلي يكلف يائير لابيد بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من بنيامين نتنياهو

الخميس، 06 مايو 2021 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة