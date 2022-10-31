سياسى إسرائيلى متطرف يشترط تعيينه وزيرا للأمن العام لينضم لحكومة برئاسة "نتنياهو"

أ.ش.أ

رهن عضو الكنيست المتطرف، زعيم حزب "العظمة اليهودية" إيتمار بن جفير انضمامه لحكومة ائتلافية برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بتعيينه وزيرا للأمن العام، وذلك قبل يومين فقط من إجراء انتخابات الكنيست ليضع "نتنياهو" في مأزق شديد.

وقال بن جفير في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة السابعة الإسرائيلية - إنه سيطلب الحصول على وزارة الأمن العام، مقابل دعمه لبنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة الائتلافية، بعد انتخابات الكنيست المقررة في أول نوفمبر المقبل، مضيفا "أنه يفعل ذلك بعد ترو شديد، فقد ذهب إليه آلاف الأشخاص (على حد تعبيره) لمطالبته بحماية الشرطة".

ويريد "بن جفير" - المعروف بكراهيته الشديدة للفلسطينيين - تغيير قواعد إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، وتجريد الأسرى في سجون الاحتلال من الكثير من مكتسباتهم، التي حققوها عبر تاريخ نضالي طويل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو يحتاج تحالف (الصهيونية الدينية) الذي يشمل السياسيين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلائيل سموتريتش، لتشكيل حكومة ائتلافية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نتنياهو "إنه لا يمانع في أن يكون (بن جفير) و(سموتريتش) وزيرين في حكومة برئاسته، على ألا تكون هذه الوزارات، وزارات حساسة، كالداخلية والدفاع والخارجية".