روسيا تسعى لإبرام معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا وتوقيع وثيقة "سوتشي"

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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، عن أمله في أن يسفر الاجتماع المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عن إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن رودينكو، إنه "لا تزال هناك الكثير من المشاكل التي سيتم مناقشتها في اجتماع اليوم في سوتشي ونأمل أن يحرز بطريقة ما تقدمًا على مسار عدد من القضايا، بما في ذلك التوقيع على معاهدة سلام".

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد أعلن، استعداد بلاده للتوقيع على وثيقة بشأن تمديد عمل قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، لمدة تصل إلى 20 عاما .. معربا عن استعداده للتوقيع على وثيقة في سوتشي بحيث يتم ضمان تمثيل قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ دون قيد أو شرط لمدة 10 أو 15 أو 20 عاما".

واقترح باشينيان أن يقدم الرئيس الروسي هذا الاقتراح، خاصة وان تحديد شروط بقاء قوات حفظ السلام الروسية غير مضمون، كونها وثيقة ثلاثية، مشيرا إلى أنه إذا تم الاتفاق مع روسيا، فسنكون النتيجة هي لصالح الأغلبية".

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين"، قد أعلنت في وقت سابق عن انعقاد اللقاء الثلاثي اليوم في منتجع سوتشي.