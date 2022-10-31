رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مشروع مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، والذي يمثل إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.



