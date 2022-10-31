رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مشروع مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، والذي يمثل إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.
إنهاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة فى كل المحافظات خلال 4 أشهر
لأول مرة مصر يبقى عندها قمر صناعى خاص للاتصالات وده ما كانش موجود قبل كده
أشكر كل المشاركين فى المشروع.. حلم حلمناه من سنين وربنا وفّقنا وخلصناه تقريبا
ستسهم الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ فى تأمين البيانات والاتصالات
الشبكة بتحقق تأمين البيانات والاتصال وحاجات فنية يصل تأمينها لنسب عالية
هدف الشبكة الوطنية للطوارئ أن يصعب التدخل أو قطع البيانات والاتصالات
إنشاء مركز عمليات مُصغر فى كل محافظة للاتصال بالشبكة الوطنية الموحدة
الشغل اللى هنا تجارى وممكن يحقق موارد بتقديم الخدمة للقطاعات المدنية والمستثمرين
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