رابطة مصنعى السيارات: مبادرة ابدأ نجحت فى عمل قاعدة بيانات تفيد جميع المصنعين

كتبت أمانى سمير

قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات إن مبادرة ابدأ استطاعت جميع بيانات لجميع المصانع سواء الصغيرة أو الكبيرة أو حتي المتعثرة، حيث تم التأكيد على جميع البيانات لـ 450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات، رغم أن آخر إحصائية منذ 3 أعوام كانت 350 مصنعا فقط في مصر .

وأشاد سعد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأهداف المبادرة التي وصفها بأنها جاءت في الوقت المناسب لأنها تسعي لتوفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها.

وتابع: كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في كافة قرى ومراكز حياه كريمة للبناء على جهود الدولة وطفرة البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادى من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياه كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها.