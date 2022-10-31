اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس مجلس أمناء حياة كريمة: قدمنا 55 ألف خدمة لـ40 ألف طالب على مستوى الجمهورية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:16 ص
رئيس مجلس أمناء حياة كريمة: قدمنا 55 ألف خدمة لـ40 ألف طالب على مستوى الجمهورية حياة كريمة
كتب إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء "حياة كريمة"، إن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى تغيير الريف المصري من كافة المحاور، من حيث تقديم الخدمات الأساسية للأهالي من خلال مشروعات الصرف الصحي ومشروعات محطات المعالجة، إلى جانب العمل على محاور الغاز الطبيعي، الاتصالات، التعليم، الصحة، التوعية، الثقافة، وبناء الإنسان.
 
أضافت في لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مبادرة حياة كريمة، قدمت 55 ألف خدمة لـ40 ألف طالب على مستوى الجمهورية، متابعه: "نتكفل بسداد المصروفات المدرسية لغير القادرين بالقرى والمحافظات، كما نقوم بتوحيد الجهود بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم خدمات جيدة للمواطنين إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص".
 
وتابعت رئيس مجلس أمناء "حياة كريمة"، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على الجانب الإنساني بشكل كبير، إلى جانب بناء الإنشاءات في ضوء المبادرة الرئاسية: "محور المدارس يحظى بنصيب الأسد في المبادرة، ووصلنا إلى نسبة تنفيذ 95% في بناء المدراس في 1477 قرية".
 
وأكملت: "الدولة مهتمة بالتعليم والطلاب، من خلال إنشاء البيئة المناسبة التي تؤهله للدراسة، ودرست المبادرة الخريطة الوبائية لكل محافظة وقرية، لتوفير احتياجات الأهالي من التخصصات الطبية اللازمة لعلاج أمراضهم وتحديد التدخلات الطبية المناسبة لكل مكان على حدة، إلى جانب دراسة الخدمات المحرومة منها كل منطقة لتوفيرها في الفترات المقبلة في ضوء المبادرة الرئاسية".
 
وأكدت آية عمر، رئيس مجلس أمناء "حياة كريمة"، أن المحافظة قامت بطفرة تنموية على مستوى الجمهورية، "لدينا 36 ألف متطوع بمبادرة حياة كريمة، وينفذوا معانا المبادرات ويتابعوا الجهات الشريكة معنا على الأرض ميدانيا، كما يتدخلوا معنا بأفكار".
 
 

ايه عمر

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

اخبار التليفزيون

اعمال حياة كريمة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة تضامن اجتماعى بقرية جزيرة أبو صالح

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:00 ص

حياة كريمة تواصل ملحمة البناء.. تواصل إقامة مشروعات محطات مياه شرب وصرف صحى بأسوان.. ومشاريع خدمية وتنموية لتحسين جودة الحياة.. ورفع كفاءة الكهرباء وخدمات البنية الأساسية بقرى بحيرة ناصر جنوب المحافظة.. صور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:00 ص

حياة كريمة لـ"إكسترا نيوز": 90% نسبة تنفيذ معظم مشروعات المبادرة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:24 م

عضو "ابدأ": المبادرة تعمل على التمكين الاقتصادى لـ"حياة كريمة"

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة