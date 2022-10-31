اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى سفير سيراليون بالقاهرة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:06 م
رئيس الوزراء يلتقى سفير سيراليون بالقاهرة خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير صادق سيلا، سفير سيراليون بالقاهرة، وحضر اللقاء السفير شريف مختار، نائب مساعد وزير الخارجية.
 
وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط مصر وسيراليون، مؤكداً اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع أشقائنا من الدول الأفريقية، لا سيما وأن البعد الأفريقي هو أحد الأبعاد الراسخة في سياسة مصر الخارجية. 
 
من جانبه، توجه السفير صادق سيلا بالشكر لرئيس الوزراء على المقابلة، مؤكداً أنها تعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية. وتطرق السفير إلى بعض مقترحات التعاون مع مصر في المجال الزراعي، وكذا مقترحات زيادة حركة التبادل التجاري وتعزيز تواجد السلع المصرية، ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية في أسواق سيراليون، مؤكداً أنه سوف يناقش تفاصيل هذا التعاون مع الوزراء المعنيين.
 
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سفير سيراليون بالقاهرة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة



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