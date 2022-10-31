رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات عمل الوزارة

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير اللقاء، باستعراض مستجدات أوضاع الشركات التابعة للوزارة والجهود الجارية لتطويرها والنهوض بأدائها، سعيا لتحسين إدارة أصول واستثمارات الدولة، تعظيما للعوائد المحققة من خلال تلك الشركات، وبما يسهم فى زيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

وتابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، جهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحرص الدولة على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.

كما اطلع رئيس الوزراء على الموقف الحالي لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة، منها مشروع تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ومستجدات تنفيذ مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج، سعياً لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج، إلى جانب تطوير أساليب البيع والتسويق وفتح المزيد من الاسواق الجديدة، تعظيما لحجم الصادرات.