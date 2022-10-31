رئيس الصين يهنئ جمعية الصداقة الروسية الصينية بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيسها

أ.ش.أ

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج رسالة تهنئة إلى جمعية الصداقة الروسية الصينية؛ بمناسبة الذكرى الـ 65 لتأسيسها.

وقال شي- في رسالته- إنه منذ تأسيس الجمعية قبل 65 عاما، التزمت الجمعية دائما بمبدأ الصداقة في إدارة العلاقات مع الصين، وقدمت مساهمات مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة والثقة المتبادلة بين شعبي البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الشعبي للعلاقات الثنائية الودية، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق بين الصين وروسيا لعصر جديد حافظت على زخم التنمية عالية المستوى، مع تعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن الصداقة بين شعبي البلدين، مضيفا أن قضية الصداقة بين شعبي الصين وروسيا تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة للتنمية المستقبلية.

وقال الرئيس الصيني إنه يأمل في أن تواصل الجمعية تقاليدها الجميلة، وأن تلعب دورا أكبر في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث بالتهنئة لجمعية الصداقة الروسية الصينية، في وقت سابق.