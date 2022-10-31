رئيسا جامعتى حلوان ولينكولن يبحثان تقديم برامج تلبى متطلبات سوق العمل

كتب ــ محمد صبحى

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، Amiya bahmik رئيس جامعة ماليزيا، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعمداء، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، ومن الجانب الماليزي الدكتور أحمد الصفتي المدير الإقليمى لجامعة لينكولن، اللواء الدكتور أشرف صابر مدير العلاقات الخارجية، وعمرو عودة عضو مجلس النواب.

وجاءت الزيارة لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين فى المجالات البحثية والعلمية المشتركة، في ظل أهمية عقد بروتوكولات التعاون مع الجهات الدولية المختلفة لما تقدمه من تبادل للخبرات، وتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وتؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفع للأهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الشركاء و تعظيم الفائدة لهم.

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد على أن جامعة ماليزيا من الشركاء الدوليين الفاعلين مع جامعة حلوان، في ظل السعي لمزيد من التعاون فى أنشطة دولية مختلفة حيث تسعى جامعة حلوان إلى تعزيز التعاون المشترك فى الفترة المقبلة فى العديد من المجالات، فتح مجالات تعاون مشتركة.

ويشمل التعاون بين الجانبين التأكيد على جوانب التميز والتفرد لجامعة حلوان وتمتعها بوجود التخصصات والمراكز البحثية المتطورة.

وعقب اللقاء قام الدكتور رئيس جامعة حلوان ورئيس جامعة ماليزيا والوفد المرافق لهما بعمل جولة تفقدية للمتحف والمعرض الفني بمجمع الفنون والثقافة، وحضور حفل فني تضمن على العديد من الفقرات الموسيقية التي لاقت إعجاب شديد من الضيوف.