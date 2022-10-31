اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة تضامن اجتماعى بقرية جزيرة أبو صالح

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة تضامن اجتماعى بقرية جزيرة أبو صالح حياة كريمة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

 

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء وحدة التضامن بقرية جزيرة ابو صالح "إنشاء جديد" والتى يتم إنشاؤها، ضمن 6 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعي.

 

وأضاف على يوسف، أن المشروع بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالى، وتشمل إجراء الأبحاث الاجتماعية، صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة،وتأهيل، والإرشاد الاجتماعى والنشاط الأهلى وغيرها من الخدمات الضمانية.


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