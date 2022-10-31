حى الدقى يشن حملة نظافة فى الشوارع.. صور

كتبت - مرام محمد

شن حى الدقي بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، حملة نظافة؛ لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة في شوارع الحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع القمامة من مناطق دير الناحية، وجابر ابن حيان، وشوارع الكشاف، والسبكي، والشاطوري، وذلك بمتابعة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

وفي سياق متصل، شنت أجهزة مركز ومدينة البدرشين، حملة نظافة مكبرة، أسفرت عن رفع 350 طن قمامة ومخلفات بقرى (الشوبك الغربى، المرازيق، ميت رهينة، أبورجوان، سقارة، دهشور).

وفي نطاق العياط، تم إزالة الأرصفة والمصاطب والسلالم بشارع أبوخليل وشارع مكتبة التفوق تمهيداً لأعمال التطوير، بالإضافة إلى رفع 70 طن مخلفات بنطاق حى الطالبية، وكذا 420 من قرى مركز ومدينة منشأة القناطر.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دورى لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.