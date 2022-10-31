حسن الخاتمة.. وفاة معلم بالشرقية أثناء طابور الصباح بعد تعرضه لأزمة قلبية

توفى أشرف محمد سليم معلم خبير لغة إنجليزية، أثناء طابور الصباح بمدرسة مشتول الاعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفأجاة.

ونعت مديرية التربية والتعليم الفقيد في بيانا جاء فيه: ينعي محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ومحمد رمضان غريب، وكيل المديرية ومديرو عموم المديرية ومديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وجميع العاملين بالمديرية بمزيد من الحزن والأسي شهيد العلم والتعليم المرحوم أشرف محمد سليم ، معلم خبير لغة انجليزية والذي وافته المنيه اليوم اثناء طابور الصباح بمدرسة مشتول الاعدادية بادارة غرب الزقازيق التعليمية سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه " .