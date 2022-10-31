اليوم السابع
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حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:08 ص
حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.
 
وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

حبس متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة



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