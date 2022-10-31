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حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بترويج كمية من الحشيش فى الصف

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:21 م
حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بترويج كمية من الحشيش فى الصف محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في الصف، وضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في الصف، وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة إعداد الأكمنة للقبض على المتهم في حالة تلبس.
 
وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 28 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
 

الحشيش

أمن الجيزة

الإتجار في المخدرات

تجارة المخدرات

محاكمة ديلر

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