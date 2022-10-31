جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

كتب : أحمد جمعة

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال ستة فلسطينيين من محافظة الخليل، التي شهدت أمس مواجهات عارمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على خلفية الهجوم الذي نفذ في مستوطنة "كريات أربع"، فيما تم اعتقال مواطنين اثنين من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر، أنه تم اعتقال فلسطيني من محافظة "طولكرم"، وأسير محرر من محافظة "جنين"، وآخر من محافظة "قلقيلية"، واثنين من منطقة "بيرنبالا" (شمال غرب القدس)، فيما تم اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة "نابلس" شمالا والتي تخضع لحصار إسرائيلي للأسبوع الثالث على التوالي.