جامعة كفرالشيخ من أفضل 400 جامعة عالميا في تصنيف "التايمز" البريطاني

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، تحقيق الجامعة مراكز متقدمة فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات وفقًا للموضوعات لعام 2022 وظهرت الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة فى مجال الفيزياء واحتلت المركز 301- 400 عالميا والأول محليا مع جامعة بنها بنى سويف من ضمن 22 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف.

واحتلت المركز 301- 400 عالميا والثانى محليا مع جامعة بنى سويف والفيوم المنيا والزقازيق من ضمن 25 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف فى مجال الهندسة، واحتلت المركز 301- 400 عالميا والمركز الثانى محليا قى مجال علوم الحياة، واحتلت المركز 501- 600 عالميا والمركز الثالث محليا فى مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحيةClinical and Health.