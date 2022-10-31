جامعة السادات تطلق مشروعا تنمويا متكاملا فى قرية "فيشا الكبرى" ضمن حياة كريمة

نظمت اليوم الإثنين الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، مشروعا تنمويا متكاملا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "فيشا الكبرى" بمركز منوف، محافظة المنوفية، يأتى المشروع التنموى تحت رعاية الدكتور، خالد محمود جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية.

والمشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

استهدف المشروع التنموى الشامل 569 حالة مستفيدة، منها جلدية 77 حالة، وعظام 87 حالة، أطفال 72 حالة، مع صرف العلاج المجان، وحضر الندوات توعوية 333 مستفيدا.

وأكد "جعفر" أن الجامعة تطلق المشروعات التنموية للقرى المفتقره للخدمات الصحية ومن ثم إطلاق قوافل طبية لهذه المناطق بعد أن تبين الاحتياجات الطبية التى تحتاج لها هذه المناطق، ويهدف هذا المشروع التنموى إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من الجامعة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسى الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال "حياة كريمة" وهو بناء الإنسان المصرى، ولذلك تقوم جامعة مدينة السادات بتوفير منظومة متكاملة لعلاج المرضى بدءاً من الكشف الطبى، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه، والعمليات إذا استلزم الأمر عند تحويلها من الطبيب المختص.