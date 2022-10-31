جامعة الزقازيق توقع بروتوكول تعاون مع كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور عاطف حسين رئيس جامعة الزقازيق مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل والاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغى، بحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور سعيد عبدالرحمن وكيل كلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل ، والدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة العلمية بالاتحاد الدكتور أبو المكارم عبيد ، الدكتور حسام رضوان، الدكتورة حنان حسنين ، بالاضافة إلى حضور الأستاذة مي نادر بطلة مصر من ذوي الشلل الدماغي .

وقع البروتوكول من جانب جامعة الزقازيق الدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، ومن جانب الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الدكتور أحمد محمد علي آدم رئيس مجلس إدارة الإتحاد.

وأشار الدكتور عاطف حسين رئيس جامعة الزقازيق إلى توجه الدولة المصرية نحو تضافر جميع الجهود لخدمة الوطن، وحرصاً من جامعة الزقازيق على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لخدمة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم، مبينًا أن الجامعة فى ضوء اهتمامات وتوجيهات القيادة السياسية بذوى الإعاقة، فقد ظهرت بها كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل إلى النور والتى لم تبخل عليها الدولة بتجهيزها بكافة المتطلبات، مؤكداً سيادته على أهمية بروتوكول التعاون بين الجامعة والاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوى الشلل الدماغى والذى سيؤتى ثماره لأبنائنا من ذوي الهمم بجامعة الزقازيق .

وفى ختام مراسم بروتوكول التعاون بين الجانبين أهدى الدكتور عاطف حسين درع الجامعة للدكتور أحمد محمد علي آدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ، وذلك تقديراً لجهود الاتحاد في دعم أبنائنا من ذوى الهمم .

يذكر أن بروتوكول التعاون يأتى رغبة في إقامة علاقة مباشرة وطيدة بين كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق من جهة والاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي من جهة أخرى بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية والتطبيقية المتاحة بالجانبين في تنمية وتطوير رياضات ذوي الشلل الدماغي من خلال إقامة ندوات ودورات تدريبيه للكوادر العاملة بهذا المجال وتزويدهم بأحدث المعلومات والخبرات التطبيقية التي تؤهلهم للعمل بكفاءه مع اللاعبين الممارسين لرياضات الأشخاص ذوي الشلل الدماغي بالأنديه والمؤسسات الرياضية التي يعملون بها ، بالإضافة إلى تبادل المشورة العلمية والبحثية والفنية في مجال التربية البدنية المعدلة والعلوم التطبيقية التي تخدم الرياضيين من فئة الشلل الدماغي ؛حرصاً من الطرفين على تبادل الخبرات العلمية، ودعم الأنشطة البحثية والتطبيقية وتحقيق أقصي درجات التعاون المثمر في شتى المجالات التي تهتم بشأن الأشخاص ذوي الشلل الدماغى.