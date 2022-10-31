جامعة أسوان تقيم احتفالية للترحيب بالطلاب الجدد والقدامى

أسوان- صلاح المسن

أقامت جامعة أسوان، اليوم، احتفالية للترحيب بالطلاب الجدد والقدامى، وشهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب احتفالية الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وذلك للترحيب بالطلاب الجدد والقدامي للعام الجامعي 2022/2023م. والتي بدأت بالسلام الوطني وعرض فقرات فنية وثقافية وكلمات للحضور.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين خلال كلمته علي أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد، والتي تعمل علي بناء العقل السليم في الجسم السليم، من خلال ممارسة الرياضة والمشاركة الفعالة في المسابقات الثقافية والرياضية والفنية التي تصقل من مهارات الطلاب المختلفة، والعمل علي تنمية قدراتهم الإبداعية من أجل تعزيز الولاء والانتماء لدي الوطن.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين، أن هذه الاحتفالية تقليد سنوي تنظمه الجامعة للترحيب بالطلاب الجدد والقدامي وتعريفهم بالمجتمع الجامعي واكسابهم ثقافات جديدة لبناء شخصية الطالب الجامعي المثالي والبعد بهم عن الأفكار الهدامة والدعوات المخربة، والمعتقدات أو الممارسات الغير سوية مثل المخدرات وغيرها من السلوكيات التي تدمر الشباب، كما حث نائب رئيس جامعة اسوان في ختام كلمته الطلاب على طلب العلم والاجتهاد من أجل تحقيق الذات بالمواظبة على حضور المحاضرات والجد والاجتهاد في تحصيل العلم، والالتزام بأخلاق وأعراف الحرم الجامعي.

وشهد الاحتفالية التي أقيمت بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بالحرم الجامعي بصحاري عدد من عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة اسوان واتحاد طلاب الجامعة، وفي ختام الاحتفالية رفع الطلاب لافتات شعار أنت أقوى من المخدرات، كما التقط الحضور صور تذكارية مع نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب.