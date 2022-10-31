جامعة أسوان تعقد ندوة تثقيفية بعنوان "السينما التسجيلية فى خدمة التعليم"

عقدت جامعة أسوان، ندوة تحت عنوان السينما التسجيلية فى خدمة التعليم بمقر سفارة المعرفة بكلية الهندسة بجامعة أسوان.

وشهد اليوم الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الطلاب والتعليم ندوة السينما التسجيلية فى خدمة التعليم من خلال سفارة المعرفة بجامعة أسوان والتى عقدت بمقرها داخل كلية الهندسة بجامعة اسوان وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة بالتعاون مع مركز الأنشطة الفرنكوفونيه بمكتبة الإسكندرية.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة اسوان لشئون التعليم والطلاب فى "تصريحات صحفية"على أهمية دور الفن فى حياة الشعوب والذى يعبر عن ثقافتها وقضاياها فى قالب درامى يخدم المجتمع، وذلك من خلال دور السنيما والعروض التسجيلية.

واضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تهدف هذه الندوة إلى اكتشاف المواهب الطلابية فى مجال الفن والتمثيل والاخراج والتصوير والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية من خلال متخصصين ونجوم هذا المجال الفنى الإبداعى للمشاركة فى مسابقات اقليمية ومهرجانات سنمائية دولية.

وشارك سفارة المعرفة العديد من طلاب جامعة أسوان للتعريف على جوانب السنيما عن قرب وذلك بحضور الدكتورة مروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرنكوفونيه بمكتبة الإسكندرية التى تحدثت عن دور السنيما المصرية والعمل على توثيق الأعمال التسجيلية مثل حرب أكتوبر المجيدة وانتصارات الشعب المصرى على مدار التاريخ.