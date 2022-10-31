اليوم السابع
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جارديان: الديمقراطيون يعتبرون قلة ظهور بايدن فى الفعاليات الانتخابية استراتيجية ذكية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:26 م
جارديان: الديمقراطيون يعتبرون قلة ظهور بايدن فى الفعاليات الانتخابية استراتيجية ذكية بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن قلة ظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن فى الفعاليات الانتخابية قبل إجراء التصويت فى التجديد النصفى هو استراتيجية منسقة تم تصميمها خصيصا لرئيس لا يحظى بالشعبية فى عام الانتخابات.

 

 وقال لارى ساباتو، مدير مركز السياسات بجامعة فرجينيا إنه كلما قل ظهور، أو حتى أصبح غير مرئيا، كلما كان هذا إضافة للديمقراطيين لأنه سيسمح للمرشحين بخوض حملاتهم الخاصة على قضاياهم الخاصة، وأن المنطق هو كلما كان بعيدا عن العين، أصبح بعيدا عن الأذهان.

 

 وبما أن انتخابات نوفمبر لا تتعلق بالسيطرة على الكونجرس فقط، النتيجة ستدمون لها تداعيات واسعة على رئاسة بايدن وإرثه ويعتقد بايدن أن المخاطر أكبر حتى بالنسبة للديمقراطية الأمريكية.

 

 وكان بايدن قد قال لأنصاره خلال حفل خاص لجمع التبرعات لمرشح مجلس الشيوخ فى فيلادليفيا جون فيترمان: لو خسرنا الانتخابات، فإننا سنكون فى مأزق حقيقى.

 

 وتابعت الصحيفة قائلة إن الهجوم العنيف الذى تعرض له زوج رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، يسلط الضوء على المخاطر الناجمة عن بروز المرشحين الذين يتبنون نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات ومثلما فعل العديد من المرشحين لمجلس الجمهوريين لمناصب محلية او فيدرالية.

 

 وتشير الاتجاهات التاريخية إلى واستطلاعات الرأى الحديثة إلى أن الجمهوريين سيسيطروا على الكونجرس أو أحد مجلسيه، وهى النتيجة التي ستعيق بشكل كبير طموحات الديمقراطيين السياسية حول الإجهاض والحد من الأسلحة وحقوق التصويت وإصلاح الرعاية الصحية.

 

  ومع عدم وجود توقعات كبيرة، يميل الرؤساء إلى دخول الانتخابات النصفية أقل شعبية عما كانوا عند توليهم المنصب، وليس غير مستغرب للمرشحين أن يسعوا إلى أن ينأوا بأنفسهم عن حزب غير شعبى خلال عام الانتخابات.


الانتخابات النصفية

التجديد النصفى

بايدن

الكونجرس



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